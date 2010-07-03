Ученые создали "ползающего" по сосудам робота-змею

Фото: YouTube/Kalm Bach

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) в США представили нитевидного робота, размер которого составляет менее миллиметра.

В основу устройства положен принцип передвижения змей. Оно создано для работы внутри сосудов головного мозга, сообщает журнал Science Robotics.

Разработка позволяет находить и лечить повреждения и сгустки в сосудах, возникающие при инсультах, аневризмах и других заболеваниях.



Нить выполнена из сплава никеля и титана, который сверху покрыт магнитными частицами, а для снижения трения ученые применили гидрогель.

Отмечается, что роботом можно управлять удаленно с помощью электромагнитного поля. В ближайшее время ученые планируют эксперименты на животных.

20 августа участники форума "Машук", который проходит в Пятигорске, показали гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.