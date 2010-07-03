Рогозину показали в Пятигорске танцующего лезгинку робота в папахе

Фото: телеграм-канал Mash

Участники форума "Машук", который проходит в Пятигорске, показали гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку, сообщает РИА Новости.

Представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева уточнила, что робота зовут Хажби – это древнее осетинское имя. По ее словам, робот, которого программировали преподаватели, танцует горский танец.

Хажби – талисман команды и открывает республиканские соревнования по робототехнике и электронике "Леонардо" в Северной Осетии.

Видео: Mash

Помимо этого, Рогозину показали на форуме проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.

Сам глава "Роскосмоса" приехал на форум в футболке с изображением робота "Федора" и надписью "За мной не заржавеет".

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске с 2010 года. В этом году стартовал уже десятый по счету форум. По традиции он стал площадкой для открытого диалога и общения молодежи, проживающей на территории Северо-Кавказского федерального округа, с представителями власти, знаменитыми деятелями культуры, именитыми спортсменами, общественниками.

В рамках форума проходит насыщенная образовательная и культурная программа, а также очная защита проектов, которые разрабатываются участниками.