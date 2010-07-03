Ракета "Ариан-5" с двумя спутниками связи стартовала с космодрома в Куру

Европейская ракета-носитель тяжелого класса "Ариан-5" стартовала с космодрома Гвианского космического центра. Об этом сообщает ТАСС.
На борту носителя находятся спутники Intelsat 39 ("Интелсат-39") и EDRS-C ("И-ди-эр-эс- си"). Intelsat 39 запускается для крупнейшего международного оператора связи Intelsat ("Интелсат"). Спутник Intelsat 39 признан обеспечивать доступ в интернет, а также видеосигнал для трансляций в зонах Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.
Данный пуск ракеты "Ариан-5" стал третьим по счету в 2019 году. До этого был запланирован запуск ракеты Vega ("Вега"), которая по плану должна была вывести на орбиту спутник Falcon Eye 1 ("Фэлкон ай 1"). Однако из-за сбоя в двигателе не смогла выйти на нужную высоту.
В апреле текущего года российский ракета-носитель "Союз-СТ" с четырьмя спутниками связи британской компании OneWeb стартовал с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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