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20:39

Ракета "Союз-СТ" с четырьмя спутниками связи стартовала с космодрома Куру

наука технологии

20:39

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Фото: www.youtube.com/arianespace

Российский ракета-носитель "Союз-СТ" с четырьмя спутниками связи британской компании OneWeb стартовал с космодрома с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямой репортаж с космодрома вел сайт корпорации Arianespace.

Предполагается, что через 2 часа 1 минуту состоится вывод первых двух спутников, через 2 часа 21 минуту состоится вывод еще двух спутников.

В конце февраля российская ракета "Союз-СТ-Б" успешно вывела на орбиту британские спутники связи.

Запуск прошел успешно, ракета доставила на орбиту шесть аппаратов компании OneWeb. Многие эксперты называют старт "интернет революцией". OneWeb собирается создать в космосе целую группировку – 900 спутников. И тогда все пользователи планеты получат доступ к высокоскоростному интернету.

наука технологии

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