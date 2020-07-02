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Москва 24

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Наука

07:15

В Японии создадут устройство для чтения мыслей животных

наука животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Японские ученые разрабатывают устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей.

Как сообщили РИА Новости в министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ).

Предполагается, что аппарат свяжет мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, а также устройство для оказания помощи страдающим глухонемотой.

В министерстве пояснили, что подобным образом в мозг парализованных пациентов можно имплантировать электроды, которые позволяют считать сигналы мозговой деятельности.

Кроме того, будет возможным и передавать мысли на расстоянии. В основном исследования направлены на оказание медицинской помощи парализованным пациентам.

Ученые ранее обнаружили в мозге мышей и крыс нейроны, стимуляция которых погружает животное в состояние, подобное зимней спячке. Они допустили такую возможность и для человека.

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