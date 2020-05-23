Лангусты оказались самыми шумными животными на Земле

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Океанологи обнаружили, что европейские лангусты оказались самыми шумными животными Земли.

Отмечается, что трение их усиков можно услышать или почувствовать на расстоянии около трех километров. Об этом говорится в научном журнале Scientific Reports.

Ученые из Франции и США сделали открытие случайно, проверяя работу системы подводных микрофонов для изучения сигналов, которыми обмениваются животные.

Так, безпозвоночные производили звуки, которые по громкости были сопоставимы с ревом двигателя турбореактивного самолета или выстрелом из револьвера.

При этом звуки передавались на расстояния до 400 метров. По расчетам ученых, они должны быть слышны на дистанции в 2-3 километра, сообщает "Вечерняя Москва".

Ученые университета Калгари в Канаде ранее выяснили, что летучие мыши и приматы обладают наибольшей стойкостью к опьянению среди всех животных.