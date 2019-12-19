Москвичам посоветовали подкармливать синиц из-за их склонности к каннибализму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин призвал жителей Москвы подкармливать синиц салом. В противном случае на фоне нехватки белка в рационе, эти птицы склонны нападать на сородичей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У больших синиц мы встречаем проявления агрессии и каннибализма также в связи с сокращением белка в рационе. Например, жертвой больших синиц становятся синицы-лазоревки. Им не хватает белка из-за наступления зимы и холодов – у птиц пропадает возможность добраться до насекомых", – объяснил специалист.

Компенсировать белок и животный жир в рационе синиц можно за счет сала. При этом для птиц подойдет только его несоленый вариант.

Вадим Мишин подчеркнул, что другие городские птицы, голуби и воробьи, склонности к каннибализму не проявляют.

Ранее глава экоцентра Мосприроды Светлана Подвинцева объяснила, когда необходимо подкармливать птиц. По словам эксперта, это актуально на фоне устойчивой низкой температуры и постоянного снежного покрова.

