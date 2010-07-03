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Город

09 декабря, 19:17

Гнездовые ящики для сов повесят в парке "Кузьминки-Люблино"

город экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гнездовые ящики разных конструкций развесят в парке "Кузьминки-Люблино" для ушастых сов, воробьиных сычиков и неясытей. Инициатива направлена на укрепление популяции сов в городе, как сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Совы – одни из немногих птиц, которые не строят жилища, а занимают существующие гнезда или дупла. Специалисты Мосприроды уже определили конкретные места, где будут расположены совешники. Их установят в деревьях на островках Нижнего Кузьминского и Шибаевского прудов. Главный критерий – малая проходимость, чтобы не тревожить птиц.

Для контроля популяции птиц в Мосприроде будут вести полевой дневник – в него внесут информацию о виде каждого конкретного дерева, высоте гнезда от земли и типе ящика.

К зиме в столичных парках установят кормушки для птиц. Глава экоцентра Мосприроды Светлана Подвинцева подчеркнула, что зимующих пернатых следует кормить при устойчивой низкой температуре и при наличии устойчивого снежного покрова. Для трапезы подойдут неочищенные зерна и подсушенные ягоды.

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