Названа причина сокращения популяции воробьев в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Популяция московских воробьев уменьшается из-за вышек сотовой связи и беспроводных коммуникаций, сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

Он пояснил, что эти электромагнитные воздействия угнетают воробьев, и птицы начинают покидать пространство, где интенсивность излучений становится некомфортной.

"Яркий пример: у меня есть знакомый, который живет в Подмосковье, и у него неподалеку от дома появилась приличная популяция домовых воробьев из Московского региона. Они два года нормально размножались и жили, пока там не поставили вышку. Как только поставили вышку, воробьи сразу исчезли, куда-то откочевали", – цитирует Мишина Агентство "Москва".

Он отметил, что воздействие вышек связи также плохо переносят пчелы. В итоге они покидают зону с повышенной интенсивностью излучения, а если такой возможности нет, то гибнут.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Москве стало меньше воробьев.

Малого пестрого дятла, который редко встречается в Москве, заметили в Серебряном бору на северо-западе столицы. Эта птица занесена в надзорный список – приложение к Красной книге. Ее заметили сотрудники Минприроды. Хотя этот дятел не занесен в Красную книгу, он нуждается в постоянном наблюдении.

Малый пестрый дятел выделяется своей величиной – он чуть больше домового воробья. От крупных особей птицы также отличаются тем, что под хвостом у них нет красных и розовых перьев.

Специалисты отмечают, что дятлы очень важны для экологии леса. Птицы питаются вредными насекомыми и предотвращают заболевание деревьев. Именно они уничтожают вредителей, которые питаются древесиной: тлю, гусениц, короедов и других насекомых.