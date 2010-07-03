Названа причина сокращения популяции воробьев в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Популяция московских воробьев уменьшается из-за вышек сотовой связи и беспроводных коммуникаций, сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.
Он пояснил, что эти электромагнитные воздействия угнетают воробьев, и птицы начинают покидать пространство, где интенсивность излучений становится некомфортной.
"Яркий пример: у меня есть знакомый, который живет в Подмосковье, и у него неподалеку от дома появилась приличная популяция домовых воробьев из Московского региона. Они два года нормально размножались и жили, пока там не поставили вышку. Как только поставили вышку, воробьи сразу исчезли, куда-то откочевали", – цитирует Мишина Агентство "Москва".
Он отметил, что воздействие вышек связи также плохо переносят пчелы. В итоге они покидают зону с повышенной интенсивностью излучения, а если такой возможности нет, то гибнут.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Москве стало меньше воробьев.
Малого пестрого дятла, который редко встречается в Москве, заметили в Серебряном бору на северо-западе столицы. Эта птица занесена в надзорный список – приложение к Красной книге. Ее заметили сотрудники Минприроды. Хотя этот дятел не занесен в Красную книгу, он нуждается в постоянном наблюдении.
Малый пестрый дятел выделяется своей величиной – он чуть больше домового воробья. От крупных особей птицы также отличаются тем, что под хвостом у них нет красных и розовых перьев.
Специалисты отмечают, что дятлы очень важны для экологии леса. Птицы питаются вредными насекомыми и предотвращают заболевание деревьев. Именно они уничтожают вредителей, которые питаются древесиной: тлю, гусениц, короедов и других насекомых.
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