Скопа и длиннохвостая неясыть заселили искусственные гнездовья в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экологи обнаружили скопу и длиннохвостую неясыть в искусственных гнездовьях в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве рассказали, что искусственные гнезда для редких птиц установлены в городских округах Шаховская, Можайский, Волоколамский и Лотошино, в Сергиево-Посадском, Талдомском, Орехово-Зуевском округах, а также в Павловском Посаде и Шатуре.

При обследовании гнезд сотрудники Минэкологии выяснили, что птицы охотно заселяют платформы и дуплянки, в которых были обнаружены скопа и длиннохвостая неясыть.

В министерстве призвали москвичей и туристов не приближаться к деревьям с искусственными гнездами и не беспокоить пернатых. По словам специалистов, они очень чувствительны к любому тревожному фактору. Орнитологи также отметили, что у данных видов велика смертность среди птенцов.

Ранее занесенного в Красную книгу столицы вяхиря заметили сотрудники Мосприроды в Терлецком парке. Редкая для столицы птица обычно гнездится в Подмосковье. Специалисты Мосприроды не исключают, что в Терлецком парке вяхирь остановился по пути на юг.

До этого британские ученые пришли к выводу, что звуки города снижают концентрацию гормонов стресса в крови птиц во время размножения. При этом хронический стресс из-за постоянного шума нарушает работу их гормональной системы.

