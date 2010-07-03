Городской шум снизил стресс во время размножения у птиц

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Звуки города снижают концентрацию гормонов стресса в крови птиц во время размножения. К такому выводу пришли британские ученые. При этом хронический стресс из-за постоянного шума нарушает работу их гормональной системы, сообщает журнал Conservation Physiology.

Специалисты хотели проверить гипотезу о том, что жизнь в условиях постоянного шума подвергает птиц стрессу. В их крови растет концентрация гормона, отвечающего на стресс-реакцию, птицы приносят меньше потомства, а также хуже выкармливают своих птенцов.

Однако результаты исследования не подтвердили ожидания ученых. На эффективность размножения шум повлиял несущественно: под его действием лишь несколько повысилась смертность потомства, поскольку птенцы стали рождаться более легкими. При этом городской шум значительно снизил концентрацию гормонов стресса в крови птиц во время размножения.

Однако подавление стресс-реакции разрушает систему гормональной регуляции, отмечают исследователи. Ученым еще предстоит оценить последствия этих изменений.

Ранее швейцарские ученые изучили воздействие домашних животных на окружающую среду. Они оценивали парниковые выбросы от их содержания.

