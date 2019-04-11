Исследователи оценили вред климату от домашних животных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Швейцарские ученые изучили воздействие домашних животных на окружающую среду. Они оценивали парниковые выбросы от их содержания, сообщает "Российская газета".

Авторы исследования оценили весь жизненный цикл различных домашних животных. Они собрали данные по содержанию питомцев, которых часто заводят жители Швейцарии, – лошадей, собак, кошек, кроликов, птиц, декоративных рыб.

Воздействие содержания животных на экологию оценивалось двумя методами – точки воздействия на окружающую среду и потенциал изменения климата. Исследование показало, что крупные животные значительно увеличивают неблагоприятные нагрузки для экологии.

Эксперты посчитали, что содержание одной лошади вредит экологии так же, как углеродные выбросы от ежедневных поездок на автомобиле в течение 9 месяцев или на расстояние 21500 километров. Кроме того, оценка жизненного цикла собаки соответствует годовому пробегу автомобиля в 3700 километров, кошки – в 1400 километров.

Отмечается, что негативное воздействие домашних животных на окружающую среду компенсируется позитивными факторами: хозяин регулярно находится на свежем воздухе, гуляя со своим питомцем, за счет чего у него нормализуется артериальное давление и частота сердечных сокращений, также животные-компаньоны оказывают успокаивающий эффект.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предложил установить экзамен для тех, кто хочет завести собаку. Он отметил, что этим пунктом нужно дополнить закон об ответственном обращении с животными.