Стоит ли москвичам опасаться ястребов-тетеревятников, рассказал орнитолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Москвичам не стоит бояться ястребов-тетеревятников, которых стали чаще замечать вблизи жилых домов. Об этом Москве 24 сообщил руководитель Центра биоразнообразия Всероссийского НИИ охраны окружающей среды, орнитолог Александр Сорокин.

По его словам, эти хищные птицы обычно водятся в больших городских лесопарках.

"Они вообще неопасны. Никаких конфликтов с человеком, как у ворон, у них не бывает. Вороны иногда нападают на людей, особенно на пожилых, например, когда те подходят близко к воронятам, вылетевшим из гнезд. Ястреб-тетеревятник таких вещей не делает. Он очень осторожен", – пояснил эксперт.

Сорокин также напомнил, что эти хищники относятся к особо охраняемым птицам в Москве.

"Ястребы-тетеревятники выполняют важную экологическую роль: поддерживают здоровую популяцию той добычи, на которую охотятся. В основном это сизые голуби, которые часто болеют и бывают причиной заболеваний", – говорит специалист.





Александр Сорокин орнитолог Они нам помогают содержать птичью фауну в хорошем состоянии. Это хорошо, что они к нам прилетают. Нам надо быть очень довольными, что у нас по соседству живут такие птицы.

Ранее стало известно, что редких ястребов-тетеревятников из Красной книги Москвы стали чаще замечать у жилых домов.

С начала осени их видели в районах около парков "Фили", "Покровское-Стрешнево", Измайловского парка, Бирюлевского дендропарка и особо охраняемых природоохранных территорий. В последний раз о ястребе сообщали 24 сентября. С крыши жилого дома на Братиславской улице он осматривал окрестности.

Как рассказывают в Мосприроде, ястреб-тетеревятник – довольно скрытная птица. Обычно вьет гнезда там, где, помимо богатой растительности, есть достаточная кормовая база. Появление этого представителя ястребиных говорит о благоприятной экологической обстановке в округе.

Среди других представителей ястребиных эта птица самая крупная. Продолжительность жизни в дикой природе – от 12 до 15 лет, в неволе – до 30.

Вид обитает на территории Европы и Северной Америки, в Северной Азии, Турции, Иране, Тибете, Японии. В Москве живут приблизительно 80 таких птиц. Горожанам советуют бережно относиться к пернатым гостям, не прогонять и не пугать их.

30 сентября в терминале аэропорта Домодедово заметили лису. Там она провела несколько минут и покинула его сама. К пассажирам животное не приближалось.



