Редкие ястребы-тетеревятники стали чаще прилетать к жилым домам

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Редких ястребов-тетеревятников из Красной книги Москвы стали чаще замечать у жилых домов, передает портал мэра и правительства столицы.
С начала осени их видели в районах около парков "Фили", "Покровское-Стрешнево", Измайловского парка, Бирюлевского дендропарка и особо охраняемых природоохранных территорий. В последний раз о ястребе сообщали 24 сентября. С крыши жилого дома на Братиславской улице он осматривал окрестности.
Как рассказывают в Мосприроде, ястреб-тетеревятник – довольно скрытная птица. Обычно вьет гнезда там, где помимо богатой растительности есть достаточная кормовая база. Появление этого представителя ястребиных говорит о благоприятной экологической обстановке в округе.
Среди других представителей ястребиных эта птица самая крупная. Продолжительность жизни в дикой природе – от 12 до 15 лет, в неволе – до 30.
Вид обитает на территории Европы и Северной Америки, в Северной Азии, Турции, Иране, Тибете, Японии. В Москве живут приблизительно 80 таких птиц. Горожанам советуют бережно относиться к пернатым гостям, не прогонять и не пугать их.
30 сентября в терминале аэропорта Домодедово заметили лису. Там она провела несколько минут и покинула его сама. К пассажирам животное не приближалось.
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