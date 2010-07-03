Редкие ястребы-тетеревятники стали чаще прилетать к жилым домам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Редких ястребов-тетеревятников из Красной книги Москвы стали чаще замечать у жилых домов, передает портал мэра и правительства столицы.

С начала осени их видели в районах около парков "Фили", "Покровское-Стрешнево", Измайловского парка, Бирюлевского дендропарка и особо охраняемых природоохранных территорий. В последний раз о ястребе сообщали 24 сентября. С крыши жилого дома на Братиславской улице он осматривал окрестности.

Как рассказывают в Мосприроде, ястреб-тетеревятник – довольно скрытная птица. Обычно вьет гнезда там, где помимо богатой растительности есть достаточная кормовая база. Появление этого представителя ястребиных говорит о благоприятной экологической обстановке в округе.

Среди других представителей ястребиных эта птица самая крупная. Продолжительность жизни в дикой природе – от 12 до 15 лет, в неволе – до 30.

Вид обитает на территории Европы и Северной Америки, в Северной Азии, Турции, Иране, Тибете, Японии. В Москве живут приблизительно 80 таких птиц. Горожанам советуют бережно относиться к пернатым гостям, не прогонять и не пугать их.

30 сентября в терминале аэропорта Домодедово заметили лису. Там она провела несколько минут и покинула его сама. К пассажирам животное не приближалось.