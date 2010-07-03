Москвичей призвали прекратить кормить голубей

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Голубей в Москве нельзя подкармливать, так как из-за обильной подкормки они стали плодиться круглогодично. Об этом рассказал РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев.

"Мы считаем, что голубей в Москве лучше вообще не подкармливать – ни зимой, ни летом. Пусть лучше стабилизируется их численность", – сказал Кудрявцев.

При этом эксперт отметил, что голуби не представляют опасности для других птиц. Однако "они доставляют неудобство человеку – пачкают памятники, архитектурные строения и на голову может кому-то прилететь".

Ранее стало известно о нашествие лис и енотов в Москву. Как объяснили в департаменте природопользования, это связано с улучшением экологической ситуации.