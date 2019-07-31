Тропические постельные клопы появились в Москве

Фото: depositphotos/jareynolds

Появление тропических постельных клопов зафиксировали в Москве. Об этом свидетельствует резкий рост вызовов дезинфекторов, пишет газета "Московский комсомолец".

При этом отмечается, что паразиты быстро вырабатывают устойчивость к ядам. На появление клопов, в частности, указывают укусы на теле после сна.

Указывается, что редкие крупные особи достигают размера спичечной головки. В то же время насекомые появляются не только в антисанитарных условиях.

Для заражения целого дома достаточно попадания клопов хотя бы в одну квартиру. Далее они могут передвигаться по трубам, полостям в стенах и под обоями.

Биолог московского центра дезинфекции Роман Хряпин заявил, что популяция постельных клопов действительно выросла в европейской части страны.

"Активно распространяется в городах России тропический постельный клоп, которого в прежние времена у нас никогда не было", – сказал специалист BFM.ru.

Он также отметил, что основной ареал этого вида – страны с тропическим и субтропическим климатом: Юго-Восточная Азия, страны Африки.

Дезинфектор посоветовал чаще менять постельное белье, а в случае обнаружения клопов незамедлительно вызывать специалистов.

Ранее стало известно о нашествие лис и енотов в Москву. Как объяснили в департаменте природопользования, это связано с улучшением экологической ситуации.