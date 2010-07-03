Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

Лиса забежала в терминал аэропорта Домодедово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Как уточняется, в терминале лиса провела несколько минут, а затем покинула его самостоятельно. За это время животное не успело приблизиться к пассажирам.

В пресс-службе авиагани добавили, что они не располагают информацией о дальнейшем местонахождении животного. Там также рассказали, что три года назад сотрудники аэропорта нашли на территории аэродрома двух братьев лисят, которых передали в центр реабилитации диких животных.

Ранее сообщалось, что по дорогам городского округа Мытищи разгуливала лиса. Животное забиралось на крыши автомобилей и подходило к домам.

