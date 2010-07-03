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Москва 24

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04:00

Волки начали нападать на людей в Крыму

происшествия животные безопасность

04:00

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Нападения волков на людей зафиксировали в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили ТАСС в МЧС по Республике Крым в субботу, 14 сентября.

В результате происшествий пострадали три человека. Волк застрелен егерями, животное передали на экспертизу для взятия проб на бешенство.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма указали, что в республике поголовье волков за последние 25 лет выросло в десятки раз.

В начале 1970-х годов хищники были уничтожены, однако в 1994 году были замечены вновь. Сейчас в Крыму насчитывается около 300 волков.

Отмечается, что несмотря на регулярные отстрелы, популяция продолжает расти, причем не только в степной, но и в горной части Крыма.

Минприроды республики подготовило законопроект по установлению премий за отстрел волков в размере от 15 до 30 тысяч рублей за одного хищника.

В то же время спасатели призывают гостей и жителей региона соблюдать осторожность, посещая лес, не оставлять без присмотра детей.

В марте нашествие диких лис зафиксировали в Москве. Его связали с климатическими изменениями, так как последние 15 лет наблюдается тенденция к потеплению.

В районе Кузьминок появились лисы

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