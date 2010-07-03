Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти все черные стрижи улетели из Москвы. Синицы сбились в стаи, поскольку осень приближается. Об этом сообщает Мосприрода.

Сейчас уже начался период миграции.

"Из Москвы почти улетели все черные стрижи – это самая первая птица, которая нам в августе сигнализирует, что осень уже близко. Далее можно наблюдать перелетных ласточек. Собираются синичьи стаи, которые будут кочевать по московским паркам и природным территориям. Скоро массово полетят пеночки, славки, камышевки, вьюрковые виды птиц", – передает сообщение Агентство "Москва".

Последними мигрировать будут хищные птицы и водоплавающие.

Также специалисты отметили, что на деревьях уже потихоньку начинают желтеть листья. Это связано в первую очередь с сокращением светового дня.

В прошлом году перелетные птицы задержались в Москве из-за нехарактерно теплой погоды. Стрижи, например, улетели почти на полтора месяца позже.

