Москвичей научат различать голоса ночных обитателей Битцевского леса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Мосприроды научат горожан различать голоса ночных обитателей Битцевского леса. Необычная вечерняя экскурсия пройдет в четверг, 17 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В Мосприроде напомнили, что сотрудники ведомства регулярно проводят вечерние мероприятия в парках столицы. Экскурсия "Звуки ночного леса" начнется в 19:00. Она посвящена "обитателям леса и звукам, которые они издают в темное время суток", уточнили в пресс-службе. "Экскурсанты научатся различать голоса ночных обитателей леса и узнают, почему их не стоит бояться", – сказано в сообщении Мосприроды.
Всех желающих присоединиться к бесплатной прогулке под руководством сотрудника Мосприроды пригласили заранее записаться по телефону: 8 (916) 306-56-50. Экоцентр "Битцевский лес" располагается в доме № 1, строение 3 в Новоясеневскиом тупике.
8 октября гостей экоцентра научили определять голоса птиц и читать следы животных. Принять участие в работе кружка для взрослых "Следопыт" мог каждый желающий.
Кроме того, в начале октября москвичи внесли свой вклад в общеевропейский учет пернатых EuroBirdwatch 2019. В столице 250 волонтеров насчитали более четырех тысяч птиц 44 видов. Во время учета москвичи чаще всего замечали крякву и большую синицу. Однако некоторым удалось увидеть и более редких птиц. В их числе хохлатая чернеть, обыкновенная пустельга, камышница и белоспинный дятел.
Информацию о птицах передали в Мосприроду. Обработав анкеты, специалисты ведомства направили их в координационный центр для обобщения.
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