Зоологи подсчитали обитателей парка "Лосиный остров"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты подсчитали, что в национальном парке "Лосиный остров" обитают около 45 лосей и 150 пятнистых оленей. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе парка в День защиты животных, который отмечают во всем мире 4 октября.
По словам зоологов, самые крупные обитатели "Лосиного острова" – лось, кабан и пятнистый олень.
По словам сотрудников парка, их задача – "сохранение максимально возможного разнообразия видового состава и экологически обоснованной численности животных". Для этого на территории "Лосиного острова" регулярно проводят учет количества животных, следят за состоянием каждой популяции, ведут научную работу. "К настоящему времени в городской части парка обитают около десяти особей лосей, в областной, имеющей выход на другие природные территории Московской области, – около 35 особей", – уточняет пресс-служба парка.
Как пояснили специалисты, популяцию пятнистого оленя поддерживают искусственно. Чтобы создать благоприятные для оленей условия, в парке создали специальные подкормочные площадки. Сотрудники "Лосиного острова" также ведут борьбу с браконьерством, организуют подкормку зверей и птиц в холода.
Ранее сообщалось, что москвичи помогут биологам посчитать птиц в парке "Лосиный остров". 5 октября орнитологи и любители природы пройдут по экологическому маршруту и соберут информацию о миграции пернатых. Участникам прогулки-учета придется преодолеть десять километров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: