Москвичи помогут биологам посчитать птиц в парке "Лосиный Остров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Национальный парк "Лосиный Остров" приглашает понаблюдать за птицами. В субботу, 5 октября, орнитологи и любители природы пройдут по экологическому маршруту и соберут информацию о миграции птиц. Сбор начинается в 10 утра на мосту Ярославского шоссе через Яузу в Мытищах в начале Водопроводной аллеи.
Протяженность маршрута составит 10 километров, экскурсия продлится от шести до семи часов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Учет птиц будет проводиться на Чугунном мосту.
Также к наблюдениям за пернатыми можно будет присоединиться в 12:00 на Яузском водно-болотном комплексе. Учет птиц будет длиться до 13:30.
Горожане финишируют у экологического центра "Торфопредприятие" на Центральной улице.
Всем, кто хочет принять участие в экскурсии, посоветовали приходить в теплой непромокаемой одежде. При себе желательно иметь бинокль. Для участия нужна предварительная запись. Записаться можно по телефону: +7 (499) 798-17-09.
В первые выходные октября отмечаются Международные дни наблюдения за птицами. Орнитологи со всего мира в это время наблюдают за птицами, чтобы сделать выводы о встреченных видах и их количестве. Задача акции – рассказать о путях миграции птиц, о трудностях их перелета и зимовки птиц.
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