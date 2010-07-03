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15:22

Благотворительный забег с собаками пройдет в Битцевском парке

город парки

15:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный забег с собаками "Быстрый пес" пройдет в Битцевском парке 5 октября 2019. 6 октября там же состоится кросс "Лисья гора", сообщает Агентство "Москва".

Участники забега "Быстрый пес" пробегут 2 километра по трассе "Лисьей горы" вместе со своими питомцами. Все стартовые взносы переведут в благотворительный фонд "Подарок судьбы", который помогает найти дом животным из приюта.

"Лисья гора" состоится в третий раз. Забег зарекомендовал себя как самый уютный и домашний старт московского бегового сезона", – отметили организаторы мероприятия.

Соревнования проходят на кольцевой трассе по грунту и траве. Мужчины и женщины соревнуются отдельно. Также есть разделение по возрасту.

Девушки 18-19 лет пробегут 2 километра, юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет – 4 километра, женщины 20-34 и мужчины от 35 лет – 6 километров, мужчины 20-34 – 8 километров.

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город парки

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