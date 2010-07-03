В Битцевском лесу пройдет кросс "Лисья гора"

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Фото: Беговое сообщество
В Москве 6 октября пройдет традиционный осенний старт Бегового сообщества – кросс "Лисья гора". В Битцевском лесу соберутся более тысячи участников, которые пробегут классический кросс.
В 2019 году осенний кросс "Лисья гора" состоится в третий раз.
Фото: Беговое сообщество
Трасса пролегает в один круг по грунтовому покрытию. Участвовать в забеге могут все желающие старше 18 лет. Спортсмены проверят свои силы на дистанциях от 2 до 8 километров, в зависимости от возраста.
Для мужчин и женщин пройдут старты в разных возрастных категориях раздельно: девушки 18-19 лет пробегут 2 километра, юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет – 4 километра, женщины 20-34 и мужчины от 35 лет – 6 километров, мужчины 20-34 – 8 километров.
Фото: Беговое сообщество
В Беговом сообществе отметили, что разделение по полу и возрасту – обычная мировая практика в кроссовом беге. Она способствует конкуренции среди участников и повышенному интересу со стороны болельщиков.
Все участники получат памятные значки на финише, победители и призеры – денежные вознаграждения.
В субботу, 5 октября, пройдет также благотворительный забег с собаками "Быстрый пес". Стартовые взносы будут переведены в благотворительный фонд "Подарок судьбы", который помогает найти дом животным из приюта.
Фото: Беговое сообщество
Кроссы "Лисья гора" и "Быстрый пес" организованы при поддержке бренда Icepeak, который включает широкий ассортимент функциональной одежды и обуви для любых условий, а также обуви, одежды и аксессуаров для животных.
Дополнительная регистрация на забег будет открыта в день проведения соревнований в зоне старта при наличии свободных мест.
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