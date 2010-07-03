Более 100 забегов проведут в 12 парках столицы осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 12 парках столицы до конца осени проведут более 100 забегов, большинство – бесплатные, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что некоторые забеги будут благотворительными, сбор средств будет обязательным условием для участия.

"Все средства, вырученные от продажи слотов (билетов, гарантирующих участие в мероприятии), направят на помощь детям-сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями, социальным предпринимателям и ученым, которые ищут новые методы борьбы с онкологией. Забеги будут проходить в 12 парках департамента культуры города", – говорится в сообщении.

Четыре забега будут платными. Два из них пройдут в Измайловском парке – 29 сентября в 9:00 и 5 октября в 11:00.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, участникам забегов предложат дистанции от 2,5 до 15 километров.

"Рекомендуем выбрать непромокаемую теплую одежду и обувь, которая не скользит на листве", – говорится в сообщении пресс-службы.

Каждую субботу в 9:00 можно принять участие в забегах в 11 столичных парках. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Кроме того, 29 сентября в 9:00 в парке "Кузьминки" начнется тренировка по скандинавской ходьбе.

Зарегистрироваться на участие во всех осенних забегах в парках столицы можно на сайтах парков и на страницах Мосгорпарка в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 12 столичных парков подготовили десятки экскурсий и квестов, которые пройдут с сентября по ноябрь.

Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В парке также состоится театрализованный аудиоквест "Разговорить духа старинной усадьбы".

В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.

В музее-заповеднике "Царицыно" до конца сентября будут проводить экскурсии на электромобиле. Посетителям расскажут об истории строительства летней резиденции Екатерины II.