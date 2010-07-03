Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:26

Более 100 забегов проведут в 12 парках столицы осенью

город парки спорт досуг

08:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 12 парках столицы до конца осени проведут более 100 забегов, большинство – бесплатные, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что некоторые забеги будут благотворительными, сбор средств будет обязательным условием для участия.

"Все средства, вырученные от продажи слотов (билетов, гарантирующих участие в мероприятии), направят на помощь детям-сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями, социальным предпринимателям и ученым, которые ищут новые методы борьбы с онкологией. Забеги будут проходить в 12 парках департамента культуры города", – говорится в сообщении.

Четыре забега будут платными. Два из них пройдут в Измайловском парке – 29 сентября в 9:00 и 5 октября в 11:00.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, участникам забегов предложат дистанции от 2,5 до 15 километров.

"Рекомендуем выбрать непромокаемую теплую одежду и обувь, которая не скользит на листве", – говорится в сообщении пресс-службы.

Каждую субботу в 9:00 можно принять участие в забегах в 11 столичных парках. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Кроме того, 29 сентября в 9:00 в парке "Кузьминки" начнется тренировка по скандинавской ходьбе.

Зарегистрироваться на участие во всех осенних забегах в парках столицы можно на сайтах парков и на страницах Мосгорпарка в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 12 столичных парков подготовили десятки экскурсий и квестов, которые пройдут с сентября по ноябрь.

Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В парке также состоится театрализованный аудиоквест "Разговорить духа старинной усадьбы".

В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.

В музее-заповеднике "Царицыно" до конца сентября будут проводить экскурсии на электромобиле. Посетителям расскажут об истории строительства летней резиденции Екатерины II.

Читайте также

город парки спорт досуг

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика