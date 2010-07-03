Библиотеки в парках столицы посетило рекордное число горожан

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Третье лето подряд в столичных парках работали читальни, где любой желающий мог взять понравившуюся книгу, записаться в библиотеку, поучаствовать в буккроссинге, встретиться с известными писателями, посетить мастер-классы, а также принять участие в литературных квестах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За три месяца их посетили почти 35 тысяч горожан. "Это рекорд проекта за все время его существования. В 2018 году в летних библиотеках побывали больше 27 тысяч человек, а в 2017-м – более 21 тысячи", – рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Сейчас почти все читальни закрылись до наступления нового теплого сезона. Продолжает принимать посетителей лишь одна из них, расположенная в саду имени Баумана. Там уточнили, что будут выдавать книги до глубокой осени.

По информации пресс-службы дирекции культурных центров столичного департамента культуры, самыми популярными у горожан стали читальни в Измайловском парке – туда пришли свыше 5,5 тысячи человек, в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино" – более четырех тысяч человек, а также в саду имени Баумана – около четырех тысяч человек.

За летний период москвичам выдали свыше 17 тысяч книг. Самыми популярными авторами у жителей столицы оказались и классики русской и мировой литературы – Лев Толстой, Ги де Мопассан, и современные авторы – Ханья Янагихара, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина.

При этом в парковых библиотеках прошло свыше 1,7 тысячи мероприятий, связанных с популяризацией чтения. Это были мастер-классы, вечера, посвященные отдельным писателям, встречи с учеными и исследователями и даже театрализованные представления.

Ранее в столице презентовали проект "Белая книга". Он представляет собой энциклопедию природы Москвы для слепых и слабовидящих детей.