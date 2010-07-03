Ко Дню рождения Цыпкина: новую программу "Беспринцыпных чтений" представят в Гоголь-центре

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

3 октября в Москве выступит популярный современный российский писатель Александр Цыпкин. Вместе с приглашенными гостями он прочтет рассказы из новой книги "Девочка, которая всегда смеялась последней" и уже полюбившиеся зрителями истории.

"Третья книжка для автора всегда является критической. Дальше либо становишься признанным писателем, либо не становишься, – говорит Цыпкин. – Надеюсь, она понравится любителям моего творчества по всей стране, и я этот этап пройду спешно. В нашу программу включены как рассказы, которые уже стали популярными, но выйдут только сейчас ("Снег", "Мадо", "Приключения Славика "не говори неправду"), так и вещи, которые до попадания в книгу практически нигде не читались. В любом случае, в каждом городе программа будет составлена из вещей, которые в нем никогда не звучали".



Александр Цыпкин – один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Дебютировав в 2015 году, он выпустил два сборника рассказов – "Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий", – ставших бестселлерами. Один из них в 2018-м вошел в топ-10 российских книжных магазинов наряду с произведениями Олдоса Хаксли, Виктора Пелевина и Джорджа Оруэлла. Совокупный тираж двух книг составил уже более 200 000, моментально занял первое место и продолжает оставаться на лидирующих позициях в ряде российских рейтингов. Рассказы Александра Цыпкина переведены на английский, французский, немецкий, латышский и китайские языки.

Прозу Цыпкина, помимо самого автора, читают со сцены Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Михаил Горевой, Полина Толстун, Дмитрий Чеботарев, Петр Семак, Катерина Шпица и другие артисты.

Вечера под названием "БеспринцЫпные чтения", в которых принимает участие как сам автор, так и ряд известных российских писателей, проходят с аншлагами в ведущих московских театрах, а также на площадках Лондона, Парижа, Тель-Авива, Нью-Йорка, Вашингтона, Торонто, Женевы, Берлина и других городов.