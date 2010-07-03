Определять голоса птиц и читать следы животных научат гостей экоцентра "Битцевский лес"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Все желающие смогут стать участниками мероприятия "Следопыт", которое пройдет в Битцевском лесу. Об этом информирует пресс-служба ГПБУ "Мосприрода".

"8 октября в экоцентре "Битцевский лес" по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3 состоится занятие кружка для взрослых "Следопыт", – говорится в сообщении.

Уточняется, что участники занятия смогут обучиться различать птиц по голосам, а также читать следы животных. У гостей появится возможность погрузиться в мир профессиональных зоологов и ботаников. При этом предварительная запись не требуется.

"Участником кружка может стать любой, главное условие – любовь к природе", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее более 3,5 тысячи кустарников и деревьев высадили в Сокольниках в нынешнем году. Новые растения появились на улицах 3-я Сокольническая, Стромынка, Барболина, Большая Матросская, Старослободская, Русаковская и Остроумовская.