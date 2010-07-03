Свыше 3,5 тысячи кустарников и деревьев высадили в Сокольниках в 2019 году

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Более 3,5 тысячи кустарников и деревьев было посажено в районе Сокольники с начала нынешнего года. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу префектуры Восточного административного округа столицы.

"Этой весной на улицах и во дворах района Сокольники появились 12 деревьев и 1 тысяча 67 кустарников, а осенью мы высадили еще 23 дерева и 2 тысячи 476 кустарников", – пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что высадка новых растений производилась на улицах 3-я Сокольническая, Стромынка, Барболина, Большая Матросская, Старослободская, Русаковская и Остроумовская.

"Мы посадили молодые ясени и клены, барбарисы, кизильники, сирень и спиреи, чубушник, розы и лапчатку", – разъяснили в префектуре.

Добавляется, что высадка деревьев и кустарников была сделана в рамках проекта "Миллион деревьев".

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что первые 30 именных лип высадят в Битцевском лесу. Саженцы будут названы в честь новорожденных.