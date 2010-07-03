Первые 30 именных лип высадят в Битцевском лесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Первые 30 именных лип в честь новорожденных высадят в Битцевском лесу на юго-западе столицы. Мероприятие пройдет в рамках акции "Наше дерево" 4 октября, говорится на сайте мэра и правительства.
"Наше дерево" – новый социально значимый проект озеленения Москвы, нацеленный на сохранение традиционных семейных ценностей и улучшение экологической ситуации в городе", – рассказал заммэра Петр Бирюков.
Подать заявку на высадку деревьев можно было через mos.ru. Москвичи зарезервировали более 800 саженцев липы, 450 – дуба, 390 – сосны, 260 – ивы и 230 – клена.
Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы в 27 столичных лесопарках появятся более 2,3 тысячи именных деревьев. Участники акции – москвичи, дети которых появились на свет в 2019 году. С 1 августа принимают заявки на высадку семейного дерева осенью 2020 года. Участки подготовлены в 25 парках.
За девять лет в столице обустроили более 540 новых парковых территорий. Более 12 тысяч крупномерных деревьев высадили в столице за четыре года. В центре мегаполиса – на Садовом и Бульварном кольцах, а также на Тверской, Арбате и других улицах – появились крупномерные деревья в возрасте 45 лет.
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