Порядка трех тысяч многолетних растений высадили в Пресненском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка трех тысяч многолетних растений высадили с 17 по 21 июня на территории Пресненского района, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.

Во дворах домов появились такие породы растений, как гейхера гибридная, ирис сибирский, астранция крупная, гвоздика травянка, иберис вечнозеленый, дельфиниум культурный и другие.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч заявок на высадку деревьев поступило от москвичей в рамках акции "Наше дерево".

Всего в рамках акции до конца года высадят около 30 тысяч деревьев. Это будут 10–15-летние саженцы с комом земли.