Собянин объявил о начале семейно-экологической акции "Наше дерево"

В Москве стартует семейно-экологическая акция "Наше дерево". Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.
С этого года московские семьи могут высадить дерево в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в разделе акции на официальном сайте мэра, выбрав парк, участок и породу.
Заявки принимаются в течение трех лет с момента появления малыша.
Начинаем замечательную акцию "Наше дерево". С этого года московские семьи могут высадить дерево в честь рождения ребенка. Заявки принимаются в течение трех лет с момента появления малыша. Зайдите сюда https://t.co/doRqd1WcEn, выберите парк, участок и породу. Вас пригласят.
Всего в рамках акции до конца года высадят около 30 тысяч деревьев. Это будут 10–15-летние саженцы с комом земли.
Выбрать можно из девяти пород: рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб черешчатый, яблоня домашняя, ель обыкновенная и груша плодовая.
До 31 июля будут приниматься заявки на высадку именных деревьев осенью текущего года, после 31 июля – на осень 2020 года.
На месте семьям предоставят необходимый инвентарь и будут помогать высаживать деревья. Затем родителям в личный кабинет на mos.ru придет электронное свидетельство об именном дереве с его точными GPS-координатами.
В случае если саженец не приживется, его заменят. В этом случае участникам акции сообщат о необходимости замены дерева и вышлют фотографию высаженного растения.
Ранее во время осмотра хода строительства станции БКЛ "Стромынка" Собянин заявил, что власти восстановят липовую аллею от Русаковской улицы к главному входу в парк "Сокольники".
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