Около 2 тысяч деревьев в честь новорожденных высадят в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Около двух тысяч заявок на высадку деревьев поступило от москвичей в рамках акции "Наше дерево". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"За два месяца около двух тысяч москвичей, у которых в этом году родились дети, подали заявки на высадку семейного дерева", – сказал Бирюков.

Всего в рамках акции до конца года высадят около 30 тысяч деревьев. Это будут 10–15-летние саженцы с комом земли.

Выбрать можно из девяти пород: рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб черешчатый, яблоня домашняя, ель обыкновенная и груша плодовая.

До 31 июля будут приниматься заявки на высадку именных деревьев осенью текущего года, после 31 июля – на осень 2020 года.

На месте семьям предоставят необходимый инвентарь и будут помогать высаживать деревья. Затем родителям в личный кабинет на mos.ru придет электронное свидетельство об именном дереве с его точными GPS-координатами.

В случае если саженец не приживется, его заменят. В этом случае участникам акции сообщат о необходимости замены дерева и вышлют фотографию высаженного растения.

