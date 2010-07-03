Около 500 крупномерных деревьев высадят на территории парка "Остров мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ландшафтном парке "Остров мечты" продолжается озеленение. Сейчас здесь сажают около 500 крупномерных деревьев лиственных и хвойных пород (сосны, клены, дубы, ели) высотой от 3,5 до 7 метров. Также в парке посадят кустарники, среди которых туя, смарагд, брабанд, можжевельники, китайские, различные сорта дерена белого, сирени обыкновенной и спиреи, кустарниковые розы. Об этом сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе "Острова мечты".
В феврале началась пересадка крупномерных деревьев, в марте были посажены хвойные деревья. Сейчас идет посадка лиственных и хвойных пород, она будет продолжаться и летом. Также выполнена геопластика рельефа, скоро проложат дороги и тропинки в парке, сформируют аллеи и клумбы, ландшафтные композиции и другие элементы дизайна для паркового пространства. Закончить все работы по озеленению планируется к осени.
"Комплекс мер по озеленению территорий и благоустройству парка будет способствовать сохранению экосистемы Нагатинской поймы и изменению пространства заброшенного парка 60-летия Октября в лучшую сторону. Наша цель – сделать парк "Остров мечты" максимально комфортным для всех посетителей и сформировать новую точку притяжения для москвичей и гостей города", – сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Остров мечты" станет первым крытым тематическим парком в России. Он разместится на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Предполагается, что в год парк будут посещать порядка 50 миллионов человек.
В апреле в парке "Остров мечты" завершился первый этап монтажа аттракционов, уже установлены "Летная школа" в тематической зоне "Маугли в стране динозавров", "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башня Гаргамеля" в "Деревне смурфиков".
Первая в России катальная гора с применением VR-технологий появилась в тематическом парке "Остров мечты". Посетители аттракциона "Формула будущего" смогут почувствовать себя пилотами гоночного болида, рассказали в пресс-службе парка.
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