Посетители "Острова мечты" отправятся на VR-гонку

Первая в России катальная гора с применением VR-технологий появилась в тематическом парке "Остров мечты". Посетители аттракциона "Формула будущего" смогут почувствовать себя пилотами гоночного болида, рассказали в пресс-службе парка.
Как пояснили представители парка, 11-метровая катальная гора отличается от традиционных аттракционов такого типа благодаря использованию технологий виртуальной реальности. VR-очки позволят любителям экстрима перенестись в вымышленный мир автогонок будущего. Уточняется, что во время движения гоночные кабинки способны ускоряться до 15 километров в час и к тому же крутиться вокруг своей оси. Общая длина гоночного трека равна 215 метрам. Это расстояние кабинки с посетителями смогут преодолеть за 70 секунд.
"Наша катальная гора не является рекордсменом с точки зрения высоты или, например, количества петель и крутых поворотов", – подчеркнул техдиректор "Острова мечты" Иван Шоль. "Главная "фишка" – в сочетании этого виртуального опыта, который получает посетитель, с адреналином катальной горы", – пояснил он. По словам Шоля, "VR – это одна из самых трендовых технологий, которая сейчас активно внедряется в тематических парках США и Европы и набирает с каждым годом все большие обороты в индустрии развлечений".
В пресс-службе отметили, что VR-аттракцион расположен в тематической зоне "Гонка мечты", в работе над которой принимали участие американские дизайнеры. Эту зону парка решили оформить в стиле легендарных гоночных трасс.
"Остров мечты" в Нагатинской пойме станет первым крытым тематическим парком в России. Он разместится на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Предполагается, что в год парк будут посещать порядка 50 миллионов человек.
В апреле в парке "Остров мечты" завершился первый этап монтажа аттракционов. Уже установлены: "Летная школа" в тематической зоне "Маугли в стране динозавров", "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башня Гаргамеля" в "Деревне смурфиков".
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