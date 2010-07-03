В Ногинске посадили березы в рамках акции "Наш лес"

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Фото: depositphotos/belchonock
В подмосковном Ногинске на Юбилейной улице рядом с универсамом высадили саженцы берез. К акции "Наш лес", которая проходит при поддержке правительства Московской области и комитета лесного хозяйства, присоединилась одна из федеральных торговых сетей.
Мероприятие по высадке деревьев поддержали своим участием представители Управления по вопросам потребительского рынка и услуг администрации Богородского городского округа Московской области.
Акция традиционно проходит осенью. Мероприятие проводится с помощью команды профессиональных лесопатологов, лесников, общественных инспекторов и волонтеров. Участники высаживают деревья в лесу после санитарных рубок, а также заботятся о сохранении парковых посадок на территории Подмосковья.
"Наша торговая сеть активно поддерживает инициативы экологической направленности. Мы разделяем идею бережного отношения к природе и поэтому решили внести свой вклад в экологическую акцию, организованную Правительством Московской области, высадив аллею берез рядом с одним из магазинов в подмосковном Ногинске. Уверены, что новые молодые деревья, которые уже следующей весной распустят свежие зеленые листья рядом с "Пятёрочкой", будут радовать всех наших гостей и жителей города", – отметил заместитель директора Макрорегиона Москва по работе с органами государственной власти торговой сети "Пятёрочка" Андрей Дудоладов.
Впервые массовую акцию "Наш лес. Посади свое дерево" провели в Подмосковье в 2013 году. Теперь же проект существует на постоянной основе и является частью программы губернатора Московской области Андрея Воробьева "Наше Подмосковье".
В 2019 году в столице высадили более 480 тысяч многолетних растений. В их число вошли астильбы, хосты, лилейник, шалфей, эхинацеи и другие.
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