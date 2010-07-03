В Москве за год высадили более 480 тыс многолетних растений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более 480 тысяч многолетних растений высадили в Москве в 2019 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства высадили 105 видов цветов. В их число вошли астильбы, хосты, лилейник, шалфей, эхинацеи и другие. Он пояснил, что сорта многолетников адаптированы к любой погоде и устойчивы к различным вредителям.

Растения высадили на улице Новый Арбат, Манежной площади, около Всероссийского выставочного центра, на Краснохолмской набережной и Сухаревской площади, в Лермонтовском сквере, в Садово-Триумфальном сквере и на улице 1905 года. Многолетники украсили и некоторые транспортные магистрали.

Ранее сообщалось, что этой осенью планируют высадить более 2,3 тысячи именных деревьев в 27 московских лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.

Всего же за последние четыре года на улицах города высадили более 12 тысяч крупномерных деревьев. В Москве появились деревья в возрасте 45 лет.

