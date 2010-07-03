Школьников позвали на экскурсии в "Лосиный остров"

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Национальный парк "Лосиный остров" пригласил школьников провести каникулы. В парке в октябре-ноябре пройдут экскурсии и мастер-классы.

"Участники прогулок узнают историю создания "Лосиного острова", побывают в музее "Русского быта", заглянут в уголок живой природы, где пообщаются с холмогорскими гусями, петухом Петей и курочкой Рябой, кроликами, морскими свинками, неразлучниками Чиком и Чикой, амадинами Риком и Риккой, прогуляются по лесам различных уголков нашей страны на экологической тропе "Леса России", – сообщила пресс-служба парка.

На Лосиной биостанции ученики школ могут познакомиться с символом парка – лосем, а также с оленями, кабанами. Они увидят пейзажи заповедных болот, понаблюдают за птицами со смотровой вышки, пройдутся по мосткам над болотом.

Записаться на экскурсии можно по телефону: +7 (495) 798-17-09.

Ранее специалисты подсчитали, что в национальном парке "Лосиный остров" обитают около 45 лосей и 150 пятнистых оленей. Самые крупные обитатели "Лосиного острова" – лось, кабан и пятнистый олень.

