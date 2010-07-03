Хохлатая чернеть и камышница. Каких птиц встретили в Москве участники EuroBirdwatch

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более четырех тысяч птиц 44 видов насчитали в столице в ходе общеевропейского учета пернатых EuroBirdwatch 2019. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Наблюдения велись 5 и 6 октября. В них приняли участие около 250 человек. Информацию о птицах передали в Мосприроду. Обработав анкеты, специалисты ведомства направили их в координационный центр для обобщения.
Во время учета москвичи чаще всего замечали крякву и большую синицу. Однако некоторым удалось увидеть и более редких птиц. В их числе – хохлатая чернеть, обыкновенная пустельга, камышница и белоспинный дятел.
Отмечается, что в прошлом году к орнитологической акции присоединилось 120 горожан. Волонтеры зафиксировали 1749 пернатых 29 видов.
По всей России в EuroBirdwatch 2019 участвовали 2 840 человек. Они сообщили о 138 962 птицах, которые относятся к 241 виду. Большинство наблюдателей были из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и Крыма.
Самыми многочисленными из зарегистрированных в нашей стране видов пернатых стали лысуха (46 014 особей), обыкновенный скворец (17 077) и сизый голубь (6 780). Как пояснили специалисты, значительное число лысух было замечено потому, что наблюдения проводились в местах скоплений этих птиц на юго-восточном побережье Крыма.
Акция EuroBirdwatch проходит в странах Европы и Центральной Азии. Целью акции является сбор сведения о путях миграции, трудностях перелета и зимовки пернатых.
Ранее зоологи подсчитали, что в национальном парке "Лосиный остров" обитают около 45 лосей и 150 пятнистых оленей. Как пояснили специалисты, популяцию пятнистого оленя поддерживают искусственно. Чтобы создать благоприятные для оленей условия, в парке организовали специальные подкормочные площадки. Сотрудники "Лосиного острова" также ведут борьбу с браконьерами.
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