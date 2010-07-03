Краснокнижного вяхиря заметили в Терлецком парке

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Занесенного в Красную книгу столицы вяхиря заметили сотрудники Мосприроды в Терлецком парке, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Редкая для столицы птица обычно гнездится в Подмосковье. Ранее московские орнитологи видели ее только во время пролета на западе и юго-западе города.

При этом ареал обитания вяхиря достаточно обширный. В южных регионах эта птица ведет оседлый образ жизни, но в средней полосе России считается перелетной.

Отлет начинается как раз в середине октября. Специалисты Мосприроды не исключают, что в Терлецком парке вяхирь оказался именно на пролете.

Вяхиря еще называют витютенем. Это голубь, который по размерам значительно превосходит своего сизого родственника.

Птица живет в лесу и гнездится на деревьях. Основа его питания — семена культурных и диких злаков, ягоды, семена хвойных деревьев, желуди или буковые орешки.

Ранее в Подмосковье обнаружили три новых местообитания краснокнижного гриба млечника древесинного. Его заметили в Сергиево-Посадском городском округе и в Клину. До внесения в Красную книгу данный вид гриба был найден только в Одинцове и Черноголовке.