В Москве стало больше муравьев

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Этим летом в столице стало гораздо больше муравьев, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосприроды.

По словам специалистов, численность этих насекомых в городе действительно выросла, причем летающие муравьи – "обычное явление в середине лета". Как отметили в Мосприроде, летать способны лишь некоторые муравьи – самки и самцы, тогда как рабочие особи не имеют крыльев. Перемещаясь, крылатые муравьи расселяются, создавая новые колонии, пояснили эксперты.

"То, что муравьев много – это хорошо, потому что ими питаются насекомоядные птицы, в частности воробьи", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве вновь появились каменная куница и иволга, которых считали исчезнувшими из столицы. Редких представителей фауны включили в Красную книгу города.

Также сообщалось, что в 2020 году выйдет новое издание Красной книги Москвы. Первое издание книги увидело свет в 2001 году, а второе – в 2011 году. Тогда в Красную книгу включили 479 видов животных, растений и грибов.