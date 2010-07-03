Москвичей призвали не трогать молодых соколов-пустельг

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Москвичам не стоит пытаться трогать молодых соколов-пустельг, которые сейчас учатся летать и поэтому могут долгое время сидеть на балконах и подоконниках жилых домов, сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в Сокольниках Вадим Мишин.

"У них интересная манера – когда вылетают из гнезда, где-нибудь садятся, например, на подоконнике или балконе, если он не застеклен, на ветке, и могут сидеть так целый день. Люди начинают нервничать, когда у них на подоконнике сидит соколенок, и пытаются ему помочь, накормить. В данной ситуации вмешиваться не надо", – приводит слова Мишина Агентство "Москва".

Также специалист уточнил, что сейчас пернатые меньше боятся людей, потому что те стали доброжелательнее.

Ранее стало известно, что соловьи стали чаще селиться в парках и жилых районах столицы. Это выяснили специалисты Мосприроды в ходе акции по учету певчих птиц. В городе насчитывается почти 400 мест обитания соловьев. Их нанесли на специальную интерактивную карту.

По словам специалистов, в мае и июне зарегистрировали 160 новых мест обитания соловьев. В частности, пернатых впервые заметили в центре столицы – в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверской. Как пояснили орнитологи, численность соловьев выросла с появлением новых парков и скверов, а также благодаря высадке цветов, деревьев и кустарников.

