Москвичей призвали быть готовыми к нападению ворон

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова призвала москвичей быть готовыми к нападению ворон. Она заявила, что стаи этих птиц лучше обходить стороной, передает Агентство "Москва".
"Для нас это неожиданно. Из сюжета на ТВ про другие страны я видела, что вороны могут быть агрессивны и действительно нападают, и не безобидно. Но мне думается, что если такие случаи есть, то мы должны быть готовы к этому. Там, где есть стая ворон, лучше обходить эти места, не искушать судьбу. Одиноко пролетающая ворона вряд ли что-то сделает, а когда они в стае и в местах гнездовий – мне кажется, лучше эти места не беспокоить и не тревожить, и обходить их стороной", – сказала она.
Ранее Мосприрода заявляла, что во время гнездования с мая по июнь вороны могут проявлять агрессивность, видя в людях угрозу для своих птенцов.
Орнитологи заявили, что ворона – птица с массивным клювом и целится сразу в голову. Если ворона начала вести себя агрессивно, то не нужно делать резких движений и просто медленно отойти на безопасное расстояние.
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