Редких краснокнижных птиц заметили в Серебряном бору

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Редких краснокнижных птиц – камышницу, речную крачку и хохлатую чернеть – заметили в лесопарке "Серебряный бор". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как уточнили в ведомстве, на территории лесопарка сотрудники Мосприроды увидели семейство камышницы, несколько речных крачек, а также хохлатую чернеть с потомством и серую цаплю. Камышница относится к третьей категории редкости в Красной книге Москвы. Еще более редкой является речная крачка. Она входит во вторую краснокнижную категорию. "Хохлатая чернеть – нечастый обитатель московских водоемов, она является охраняемым видом и занесена в Красную книгу Москвы с третьей категорией редкости", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".

По словам специалистов, камышницу – черную водоплавающую птицу с красным клювом – еще называют болотной курочкой. При опасности эта пугливая птица предупреждает птенцов резким звуком, который напоминает одновременный хлопок и свист.

Речная крачка, рассказали эксперты, – родственница чайки. Она питается в основном беспозвоночными и мелкой рыбой, которую ловит очень умело. "Схватив рыбку тонким клювом, в период ухаживания самец речной крачки дарит лучший улов самке, чтобы она по достоинству оценила его рыболовные качества добытчика", – пояснили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что хохлатая чернеть "отлично ныряет, очень пуглива, держится на расстоянии от людей и от соседей по водоему".

Ранее в Москве вновь появились каменная куница и иволга, которых ранее считали исчезнувшими из столицы. Редких представителей фауны включили в Красную книгу города.

Также сообщалось, что в 2020 году выйдет новое издание Красной книги Москвы. Первое издание книги увидело свет в 2001 году, а второе – в 2011 году. Тогда в Красную книгу включили 479 видов животных, растений и грибов.