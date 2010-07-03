Сапсерфинг и воздушные змеи. В Серебряном бору пройдет экопикник

Экопикник пройдет в столице в субботу, 13 июля. Все желающих ждут с 11:00 до 19:00 на пляже № 2 в Серебряном бору, передает портал мэра и правительства Москвы.
Для гостей пикника проведут занятия йогой и сапсерфингом. Участники мероприятия также смогут проверить свои знания об экологии на конкурсах и викторинах и даже запустить в небо воздушных змеев. А для любителей чтения организуют особую зону буккроссинга.
Кроме того на экопикнике в Серебряном бору можно будет послушать живую музыку − там состоится необычный концерт. Музыканты пригласят слушателей совершить виртуальное путешествие по разным городам мира при инструментов, которые с ними ассоциируются. В частности, звуки саксофона напомнят слушателям о Нью-Йорке, аккордеон расскажет историю о Париже, а скрипка перенесет в Венецию.
Добраться до пляжа №2 москвичи и гости столицы могут на троллейбусах № 20 и 21 или на маршрутном такси № 593 от станции метро "Полежаевская".
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Цветочный джем" с 7 июля до 10 августа проведут бесплатные экскурсии по паркам, старинным усадьбам и бульварам Москвы. В сопровождении гидов все желающие посетят Воробьевы горы, ВДНХ и Коломенское, пройдутся по Цветному и Украинскому бульварам. Каждая прогулка продлится от 1,5 до двух часов.
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