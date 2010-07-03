Бесплатные экскурсии проведут в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Тридцать пешеходных бесплатных экскурсий организуют в столице в рамках фестиваля "Цветочный джем", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проходить они будут по паркам, старинным усадьбам и бульварам Москвы с 7 июля до 10 августа. Все желающие в сопровождении гидов посетят Воробьевы горы, ВДНХ и музей-заповедник "Коломенское", пройдутся по Цветному и Украинскому бульварам, а также побывают в усадьбах Кунцево, Ясенево и Алтуфьево.
Каждая прогулка будет длиться от 1,5 до 2 часов. В одну группу смогут войти до 60 человек. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве".
Ранее сообщалось, что сады "Цветочного джема" украсили любимые места отдыха москвичей. Они появились на ВДНХ, в "Музеоне", на Тверском бульваре и на набережных.
Международный конкурс ландшафтного дизайна проводится третий год подряд. В прошлые годы срок жизни конкурсных садов насчитывал всего несколько недель. Они появлялись в августе, к началу фестиваля. На этот раз цвести сады будут все лето и весь сентябрь.
С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля "Цветочный джем" организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1500 садов.
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