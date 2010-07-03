Места обитания соловьев показали на интерактивной карте

Соловьи стали чаще селиться в парках и жилых районах столицы. Это выяснили специалисты Мосприроды в ходе акции по учету певчих птиц. В городе насчитывается почти 400 мест обитания соловьев. Их нанесли на специальную интерактивную карту, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам специалистов, в мае и июне зарегистрировали 160 новых мест обитания соловьев. В частности, сладкоголосых пернатых впервые заметили в центре столицы – в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверской. Как пояснили орнитологи, численность соловьев выросла с появлением новых парков и скверов, а также благодаря высадке цветов, деревьев и кустарников.

Уточняется, что певчие также облюбовали столичные районы Раменки, Братеево, Люблино, Южное Бутово, зону отдыха Тропарево. А в парке "Битцевский лес" насчитали более 30 поющих соловьев. В Измайловском лесопарке обитают 24 птицы, а в Терлецком – 19.

Учет певчих птиц проводили в Москве с 1 мая по 30 июня. Профессиональным орнитологам помогали горожане, которые сделали почти 50 фотографий, а также аудио- и видеосообщения с соловьиными трелями в парках или во дворах домов. Результаты совместной работы отметили на онлайн-карте, которую начали создавать в столице в прошлом году.

"Мы продолжим пополнять карту новыми местами обитания пернатых. Данные помогут нашим специалистам подробнее изучить природное многообразие столицы и проследить, какие округа и районы чаще выбирают певчие птицы", – подчеркнули в пресс-службе Мосприроды. Москвичей, которые в этом году слышали соловья в месте, которого нет на интерактивной карте, попросили прислать свои данные на электронную почту kudryavtsevNV@eco.mos.ru.

Желающим понаблюдать за соловьями рекомендовали выбирать вечернее время, когда в городе не так шумно. Певчие птицы чаще всего селятся у водоемов в густых зарослях сирени или ивы, отметили орнитологи. За их неприхотливость соловьев даже называют любителями города – урбофилами.

Ранее столичные власти объяснили нашествие лис и енотов в Москву. По словам главы столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского, наплыв диких животных связан с улучшением экологической ситуации.

Также сообщалось, что в 2020 году выйдет новое издание Красной книги Москвы. Первое издание книги увидело свет в 2001 году, а второе – в 2011 году. Тогда в Красную книгу включили 479 видов животных, растений и грибов.