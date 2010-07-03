Малого пестрого дятла увидели в Серебряном бору

Фото: департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы/Анна Сорокина

Малого пестрого дятла, который редко встречается в Москве, заметили в Серебряном бору на северо-западе столицы. Эта птица занесена в надзорный список – приложение к Красной книге, пишет Агентство "Москва". Ее заметили сотрудники Минприроды. Хотя этот дятел не занесен в Красную книгу, он нуждается в постоянном наблюдении.

Малый пестрый дятел выделяется своей величиной – он чуть больше домового воробья. От крупных особей птицы также отличаются тем, что под хвостом у них нет красных и розовых перьев.

Благодаря своему небольшому размеру, малые пестрые дятлы могут сделать дупло даже в боковых ветках деревьев. Зимой их можно встретить в лесу, так как этот вид не относится к перелетным птицам. Очень часто они держатся рядом со стаями синиц.

Специалисты отмечают, что дятлы очень важны для экологии леса. Птицы питаются вредными насекомыми и предотвращают заболевание деревьев. Именно они уничтожают вредителей, которые питаются древесиной: тлю, гусениц, короедов и других насекомых.

Ранее в Московский зоопарк прибыли три годовалые самки редкого балийского скворца (балийской майны). Этот вид птиц находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Сейчас на воле проживает не более нескольких десятков этих особей.