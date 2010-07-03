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08:02

Балийская майна впервые появилась в Московском зоопарке

город парки животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московский зоопарк прибыли три годовалые самки редкого балийского скворца (балийская майна), передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что этот вид находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Численность птиц на воле не превышает нескольких десятков особей.

Животные прибыли в столицу из зоопарка Варшавы в рамках Европейской программы по сохранению майны в неволе. Прежде экзотические птицы не бывали в России.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, одна птица уже обживает вольер в павильоне "Дом птиц". Еще две особи находятся в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском.

Также парк планирует в ближайшее время получить трех самцов балийского скворца из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары и начать работу по получению потомства.

Указывается, что птицы полностью адаптировались к новым условиям. В рацион животных входят насекомые и смесь тропических фруктов.

Ранее стало известно, что на территории столичного зоопарка появится трехэтажный павильон "Ластоногие" с бассейнами и экспозиционной галереей.

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