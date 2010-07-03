Выбрано лучшее фото дикой природы

В Сети выбрали лучшее фото дикой природы за 2019 год, передает телеканал Москва 24.

В кадре встретились хищная лиса и до ужаса перепуганный сурок. Критический момент охоты на грызуна удалось запечатлеть китайскому фотографу Юн Цин Бао.

Отмечается, что всего через несколько мгновений после того, как было сделано уникальное фото, между животными завязалась смертельная схватка.

Ранее Сеть взорвало видео, на котором кот делает массаж беременной козе. Большинство интернет-пользователей одобряли такую заботу и умилялись дружбе кота и козы. "Коты – лучше сиделки", – отметили некоторые пользователи.

Популярность также быстро приобрел ролик со странной игрой кота. На кадрах домашний хищник сжимает желтый теннисный мяч между четырьмя лапами и прыгает с ним по квартире под присмотром пса.